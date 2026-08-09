100 साल पुरानी हवेली में मिले खजाने का खुला राज, 66 किलो चांदी बरामद

जागरण संवाददाता, जयपुर। जयपुर पुलिस ने करीब 10 माह पुराने एक बड़े खजाना चोरी मामले का खुलासा करते हुए पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। उनके पास करीब पौने दो करोड़ रुपये कीमत की 66 किलो 400 ग्राम चांदी बरामद की गई।

पुलिस जांच में सामने आया है कि त्रिपोलिया बाजार में करीब 100 वर्ष पुरानी एक हवेली को तोड़ने के दौरान ठेकेदार और चार श्रमिकों को दीवार में एक तिजोरी मिली थी, जिसमें चांदी की बड़ी सिल्लियां और बड़ी संख्या में कीमती आभूषण थे।

उन्होंने इस खजाने को आपस में बांट लिया। बाद में हवेली के मालिक राहुल सेठी को एक व्यक्ति ने पुरानी तिजोरी में खजाना मिलने और ठेकेदार व श्रमिकों के आपस में बांटने के बारे में बताया। इस पर उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच के बाद ठेकेदार और श्रमिकों से कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने हवेली तोड़ने के दौरान जंग लगी पुरानी तिजोरी में चांदी की कई सिल्लियां, सिक्कों सहित अन्य आभूषण मिलने की बात स्वीकार कर ली।

पुलिस उपायुक्त करण शर्मा ने बताया कि राहुल ने करीब 10 माह पहले जर्जर पुश्तैनी हवेली गिराकर नया निर्माण करने के लिए महेश मल्होत्रा को ठेका दिया था। हवेली तोड़ते समय करीब नौ माह पहले ठेकेदार और श्रमिकों को खजाना मिला था, जिसके बारे में राहुल को पिछले माह जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई।

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