Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'सुरक्षा मंजूरी मिलने के बाद ही शुरू होंगी सैटेलाइट संचार सेवाएं', बोले- ज्योतिरादित्य सिंधिया

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 10:36 PM (IST)

    केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्ट किया है कि देश में सेटेलाइट संचार सेवाएं तभी शुरू होंगी जब संबंधित कंपनियां सुरक्षा एजेंसियों ...और पढ़ें

    Hero Image

    सुरक्षा मंजूरी के बाद ही शुरू होंगी सेटेलाइट संचार सेवाएं (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि देश में सेटेलाइट संचार सेवाएं तभी शुरू होंगी, जब इस क्षेत्र की कंपनियां सुरक्षा एजेंसियों की मांगों का पालन करेंगी।

    एक साक्षात्कार में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दूरसंचार विभाग की ओर से स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण को अंतिम रूप देने के बाद ही सेटेलाइट संचार सेवाएं देने की इच्छुक कंपनियों- स्टारलिंक, यूटेलसेट वन और जियो एसजीएस को स्पेक्ट्रम आवंटित कर दिया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिंधिया ने कहा कि दो मुद्दे प्रमुख हैं जिनका समाधान करना आवश्यक है। इसमें अंतरराष्ट्रीय गेटवे के संबंध में सुरक्षा मंजूरियों का पालन करना और डाटा का भारत में ही रहना सुनिश्चित करना शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार पहले ही सेटेलाइट संचार सेवाएं देने वाली कंपनियों को सुरक्षा एजेंसियों के साथ अनुपालन क्षमता प्रदर्शित करने के लिए अस्थायी स्पेक्ट्रम आवंटित कर चुकी है। वे इस प्रक्रिया में हैं, इसलिए उन्हें अनुपालन करना होगा।

    उन्होंने बताया कि सरकार स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। इस कार्य को डीओटी और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की ओर से अंजाम दिया जा रहा है। उम्मीद है कि यह जल्द ही हल हो जाएगा। ट्राई और डीओटी के बीच सैटकाम सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम पर कई बिंदुओं पर मतभेद हैं।