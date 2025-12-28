'सुरक्षा मंजूरी मिलने के बाद ही शुरू होंगी सैटेलाइट संचार सेवाएं', बोले- ज्योतिरादित्य सिंधिया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि देश में सेटेलाइट संचार सेवाएं तभी शुरू होंगी, जब इस क्षेत्र की कंपनियां सुरक्षा एजेंसियों की मांगों का पालन करेंगी। एक साक्षात्कार में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दूरसंचार विभाग की ओर से स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण को अंतिम रूप देने के बाद ही सेटेलाइट संचार सेवाएं देने की इच्छुक कंपनियों- स्टारलिंक, यूटेलसेट वन और जियो एसजीएस को स्पेक्ट्रम आवंटित कर दिया जाएगा।

सिंधिया ने कहा कि दो मुद्दे प्रमुख हैं जिनका समाधान करना आवश्यक है। इसमें अंतरराष्ट्रीय गेटवे के संबंध में सुरक्षा मंजूरियों का पालन करना और डाटा का भारत में ही रहना सुनिश्चित करना शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार पहले ही सेटेलाइट संचार सेवाएं देने वाली कंपनियों को सुरक्षा एजेंसियों के साथ अनुपालन क्षमता प्रदर्शित करने के लिए अस्थायी स्पेक्ट्रम आवंटित कर चुकी है। वे इस प्रक्रिया में हैं, इसलिए उन्हें अनुपालन करना होगा।