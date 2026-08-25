नीट प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जांच समिति को बदलने की मांग, याचिकाकर्ताओं की लिस्टिंग की गुहार

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक याचिका का उल्लेख किया गया, जिसमें दिल्ली में हाल में छात्र प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध पुलिस की ज्यादतियों और पुलिसकर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए बनी पांच सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति के पुनर्गठन की मांग की गई है।

इस समिति के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी हैं।

समिति के संयोजन पर आपत्ति जताते हुए कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष यह मामला उठाया।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का जोरदार विरोध करते हुए इसे बेहद शरारतपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, मांग यह है कि आपकी बनाई समिति का पुनर्गठन किया जाए और किसी मंत्री वगैरह की जांच की जाए।

उन्होंने कुछ नाम भी सुझाए हैं कि इस जज को इसका प्रमुख होना चाहिए, आदि। लेकिन यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है। यहां कुछ और ही हो रहा है। कुछ लोगों को हमेशा हर चीज से दिक्कत रहती है।

इस पर प्रधान न्यायाधीश ने टिप्पणी की, हमें जजों के नाम का उल्लेख करना पसंद नहीं है।

शंकरनारायणन ने कहा कि वह सिर्फ अर्जी को सूचीबद्ध करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जब अर्जी सूचीबद्ध होगी, तब भी मैं नाम नहीं लूंगा, जैसा मैंने पिछली बार नहीं लिया था। हममें से किसी ने भी नाम नहीं लिए थे। इन चीजों को करने का एक तरीका होता है। इसलिए हमारा बस यही अनुरोध है कि अर्जी को सूचीबद्ध किया जाए।