कर्नाटक के राज्य गान की धुन और समय पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हाई कोर्ट का आदेश बरकरार

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश में दखल देने से इन्कार कर दिया है, जिसमें उसने राज्य गान 'जयभारत जननीय तनुजाते' के गायन के लिए एक खास धुन और समय तय करने के प्रदेश सरकार के फैसले को बरकरार रखा था।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने गायक किक्केरी कृष्णमूर्ति की अपील खारिज कर दी। उन्होंने हाई कोर्ट के पांच जनवरी, 2026 के फैसले को चुनौती दी थी। इसमें उसने राज्य सरकार का 25 सितंबर, 2022 का आदेश रद करने से इनकार कर दिया था। इसमें कहा गया था कि राज्य गान को मैसूर अनंतस्वामी द्वारा बनाई गई धुन में ढाई मिनट में गाया जाएगा।