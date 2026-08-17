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सिक्किम SIR मामला: सुप्रीम कोर्ट का 2002 को आधार वर्ष बनाए रखने के फैसले में दखल से इनकार, याचिका खारिज

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Updated: Mon, 17 Aug 2026 07:33 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम में चुनाव आयोग द्वारा 2002 को विशेष गहन संशोधन (SIR) का आधार वर्ष बनाने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

सिक्किम SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2002 को आधार वर्ष बनाए रखने के फैसले में दखल से इनकार

सिक्किम SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2002 को आधार वर्ष बनाए रखने के फैसले में दखल से इनकार

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम में चुनाव आयोग की ओर से विशेष गहन संशोधन (एसआइआर) के लिए 2002 को आधार वर्ष बनाने के निर्णय में दखल देने से इनकार कर दिया है।

साथ ही इस संबंध में एक गैर सरकारी संगठन की याचिका को खारिज कर कहा कि किसी भी राजनीतिक दल ने एसआइआर का आधार वर्ष 2002 से बदलकर 1993 करने के लिए अभी तक हमसे संपर्क नहीं किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जायमाल्या बागची और वी. मोहन की पीठ ने सोमवार को चुनावी आयोग से 2002 के बजाय 1993 को आधार वर्ष मानने का निर्देश मांगने वाले संगठन सिक्किमेस मूलनिवासी सुरक्षा संघ की दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

पीठ ने कहा, इस प्रक्रिया के बीच में गोलपोस्ट नहीं बदला जा सकता। 2002 को पूरे देश के लिए आधार वर्ष के रूप में रखा गया है। हम निर्वाचन आयोग के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

पीठ ने कहा कि जारी एसआईआर प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के लिए 2002 को आधार वर्ष के रूप में समान रूप से रखा है क्योंकि पिछला एसआईआर उसी वर्ष हुआ था। हालांकि याचिकाकर्ता चुनाव आयोग से सिक्किम के लिए एक उचित छूट बनाने के लिए संपर्क कर सकता है।

याचिकाकर्ता से पीठ से नहीं जताई सहमति

एनजीओ ने तर्क दिया कि 2002 में जो मतदाता डाटा जोड़ा गया, वह सिक्किम के जनसांख्यिकीय डाटा से मेल नहीं खाता और 2002 को आधार वर्ष मानने से और अधिक विसंगतियां उत्पन्न होंगी। हालांकि, पीठ ने याचिकाकर्ता से सहमति नहीं जताई और कहा कि 2002 के चुनावी रोल में शामिल मतदाताओं ने राज्य में हुए चुनावों में अपने मताधिकार का उपयोग किया है।

मुख्य न्यायाधीश कांत ने कहा कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति अदालत में नहीं आया, सिवाय इस एनजीओ के और याचिकाकर्ता के वकील को बताया कि इस संगठन के कहने पर चुनाव आयोग के निर्णय में हस्तक्षेप के लिए अदालत से अनुरोध करना खतरनाक प्रस्ताव होगा।

चुनाव आयोग के 2002 को आधार वर्ष के रूप में निर्धारित करने के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं था और याचिका को खारिज कर दिया।