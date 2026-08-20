सुप्रीम कोर्ट ईडी की शक्तियों के खिलाफ समीक्षा याचिकाओं पर करेगा सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएएलए ) के तहत गिरफ्तारी, संपत्ति कुर्क करने और तलाशी व जब्ती की शक्तियों को बरकरार रखने वाले अपने 2022 के फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति जता दी है।

मामले की सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ का गठन किया गया है। कार्ति चिदंबरम की ओर पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि इन याचिकाओं पर अगस्त 2022 में नोटिस जारी किए गए थे और अब इन पर सुनवाई की आवश्यकता है। उनके तर्कों का संज्ञान लेते हुए पीठ ने जल्द सुनवाई का संकेत दिया है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मामलों की प्राथमिकता और तात्कालिकता को देखते हुए सबसे पहले याचिकाओं की स्वीकार्यता पर सुनवाई की जाएगी। इसके बाद ही याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए विभिन्न कानूनी सवालों पर विचार किया जाएगा। वर्ष 2022 के मूल फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि मनी लांड्रिंग वैश्विक वित्तीय प्रणालियों के लिए एक गंभीर खतरा है। पीएमएलए के विभिन्न प्रविधानों को बरकरार रखते हुए इसने कहा था कि इस कानून के तहत जांच अधिकारी पारंपरिक अर्थों में 'पुलिस अधिकारी' नहीं होते और ईसीआइआर (प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट) को एफआइआर के बराबर नहीं माना जा सकता।

इसलिए हर मामले में आरोपित को ईसीआइआर की कापी देना अनिवार्य नहीं है, बशर्ते गिरफ्तारी के समय उसे इसके कारणों की जानकारी दे दी जाए। केंद्र सरकार की ओर से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि समीक्षा याचिकाओं की सुनवाई केवल उन विशिष्ट मुद्दों तक ही सीमित रहनी चाहिए, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2022 में नोटिस जारी करते समय रेखांकित किया था।

यह मामला 200 से अधिक उन याचिकाओं से जुड़ा है, जिनमें विपक्ष द्वारा अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि सरकार राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस कानून का दुरुपयोग कर रही है। अब कोर्ट यह तय करेगा कि क्या ये समीक्षा याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं या नहीं।