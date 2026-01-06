साइबर अपराध मामलों में 'एसओपी अर्जी' पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, क्या है पूरा केस?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को साइबर अपराध की जांच के दौरान बैंक खातों को फ्रीज करने और डी-फ्रीज करने के लिए एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के निर्देश देने वाली याचिका पर विचार करने पर मंगलवार को सहमति व्यक्त की।

न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने याचिका की प्रति तीन दिनों के भीतर केंद्र को सौंपने का आदेश दिया और मामले को अगले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध किया। याचिका में देश भर की सभी जांच एजेंसियों, जिनमें साइबर सेल भी शामिल हैं, को उचित दिशानिर्देश जारी करने की भी मांग की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी बैंक खाते को लिखित, तर्कसंगत आदेश के बिना और खाताधारक को ऐसी कार्रवाई की सूचना दिए बिना 24 घंटों के भीतर फ्रीज न किया जाए।

अधिवक्ता तुषार मनोहर खैरनार के माध्यम से याचिकाकर्ता विवेक वाष्र्णेय द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु पुलिस के साइबर सेल द्वारा कथित तौर पर बिना किसी पूर्व सूचना, संचार या न्यायिक अनुमोदन के उनके बैंक खाते को मनमाने ढंग से फ्रीज/होल्ड करने से उन्हें पीड़ा हुई है, जिससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) और 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

याचिका में कहा गया है, ''प्रतिवादी भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को साइबर अपराध की जांच के दौरान बैंक खातों को फ्रीज करने और डी-फ्रीज करने के संबंध में एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का निर्देश दिया जाए, ताकि मनमानी कार्रवाई को रोका जा सके और देश भर में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।''