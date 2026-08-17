सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट की कमी मामला: सुप्रीम कोर्ट बोला- मुद्दा अहम, पुरानी पीठ करेगी सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए स्वच्छता सुविधाओं की कथित कमी को उजागर करने वाली जनहित याचिका को उस पीठ के समक्ष रखा जाए, जिसने पूर्व में इसी तरह की याचिका पर एक अहम फैसले में मासिक धर्म स्वास्थ्य को जीवन और शिक्षा के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना था।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार के साथ-साथ विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ रीपक कंसल की ओर से दायर याचिका में रखी गईं दलीलों का संज्ञान लिया।

सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही एक याचिका में उठाए मुद्दों पर विस्तृत फैसला सुना चुका है और याचिकाकर्ता के वकील उस फैसले और निर्देशों का अध्ययन करें। याचिकाकर्ता के वकील ने नीति आयोग की एक रिपोर्ट को हवाला दिया, जिसके कहा गया है कि 98 हजार से ज्यादा स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालयों की कमी है। उन्होंने कहा कि वह पूर्व के निर्देशों का अध्ययन करने के बाद ही मौजूदा याचिका को आगे बढ़ाएंगे।

पीठ ने कहा, 'मौजूदा याचिका में उठाए गए मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण हैं।' इसके साथ ही पीठ ने यह मामला जस्टिस जेबी पार्डीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। जस्टिस पार्डीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने 30 जनवरी को अपने ऐतिहासिक फैसले में सम्माजनक मासिक धर्म स्वास्थ्य के अधिकार को संविधान के तहत मिले जीवन और शिक्षा के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना था।