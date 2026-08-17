इस्कॉन मंदिर विवाद: सुप्रीम कोर्ट करेगा नई पीठ का गठन, समीक्षा याचिका पर होगी सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इस्कॉन मंदिर को लेकर 16 मई, 2025 के अपने फैसले की समीक्षा के लिए एक नई पीठ गठित करने पर विचार करने के लिए सहमति जताई है। इसमें कहा गया था कि बेंगलुरु में स्थित हरे कृष्ण मंदिर का स्वामित्व असल में इस्कॉन बेंगलुरु का ही है।

सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसने बेंगलुरु के इस प्रतिष्ठित मंदिर और शैक्षणिक परिसर के नियंत्रण के लिए इस्कॉन मुंबई के पक्ष में निर्णय दिया था। सर्वोच्च अदालत ने इस्कॉन बेंगलुरु की याचिका को मंजूरी दी थी। बाद में नवंबर 2025 में जस्टिस जेके महेश्वरी और एजी मसीह की एक पीठ ने इस्कॉन मुंबई की याचिका पर विभाजित निर्णय दिया, जिसमें शीर्ष अदालत के 16 मई के फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी।

सोमवार को इस्कॉन मुंबई के वकील ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व जस्टिस जायमाल्या बागची और वी. मोहन की पीठ से अनुरोध किया कि लंबित विवाद को सुलझाने के लिए एक नई पीठ गठित की जाए। वकील ने कहा कि समीक्षा याचिका पहले जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली दो अलग-अलग पीठों के समक्ष सूचीबद्ध की गई थी। तब से समीक्षा याचिका को सूचीबद्ध नहीं किया गया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हम इस पर विचार करेंगे।" 16 मई, 2025 को जस्टिस अभय एस. ओक और आगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को रद कर दिया और कहा कि संपत्ति इस्कॉन बेंगलुरु की है।

पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पाया कि इस्कॉन मुंबई द्वारा अपने कब्जे के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था और इसके दावे का समर्थन करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था। बाद में जस्टिस ओक की पीठ का हिस्सा रहे जस्टिस महेश्वरी और मसीह ने इस्कॉन मुंबई की समीक्षा याचिका पर विभाजित निर्णय दिया।

पीठ ने कहा,"विभिन्न दृष्टिकोणों के मद्देनजर समीक्षा याचिकाएं मुख्य न्यायाधीश के समक्ष निर्देशों के लिए प्रस्तुत की जाएं और आवश्यक कार्रवाई की जाए।" ट्रायल कोर्ट ने इस्कॉन बेंगलुरु के पक्ष में निर्णय दिया, इसके कानूनी शीर्षक को मान्यता दी और इस्कॉन मुंबई के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी की। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस निर्णय को पलट दिया और इस्कॉन मुंबई द्वारा किए गए प्रतिवाद को स्वीकार किया, जिससे उसे मंदिर पर नियंत्रण मिल गया।

समान नामों और आध्यात्मिक मिशनों वाली संस्थाएं इस कानूनी लड़ाई में एक-दूसरे के खिलाफ थीं। जबकि कर्नाटक में पंजीकृत संस्था इस्कॉन बेंगलुरु ने दावा किया कि वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है और बेंगलुरु मंदिर का प्रबंधन दशकों से कर रही है।