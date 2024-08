अगर सम्मान नहीं तो कहीं और हो सकती है सुनवाई, तेलंगाना सीएम पर क्यों भड़का सुप्रीम कोर्ट

यह भी पढ़ें: जब राहुल गांधी ने विरोधी को किया चारो खाने चित, स्पोर्ट्स डे पर दिखा कांग्रेस नेता का अलग अंदाज; किया एक और एलान

Supreme Court takes strong exception on a statement made by Telangana CM Revanth Reddy regarding the top court. SC criticises statements by the CM and remarks that a constitutional functionary is speaking in such a manner. SC says it is not bothered about someone criticizing but… pic.twitter.com/951qGgrjsw— ANI (@ANI) August 29, 2024