आय से अधिक संपत्ति मामले में राहुल गांधी को SC से बड़ी राहत, इलाहाबाद HC की सुनवाई पर लगाई अंतरिम रोक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के रोपों से जुड़े मामले में बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है।

इसके साथ ही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को भी निर्देश दिया है कि वे हाई कोर्ट द्वारा आदेशित जांच से संबंधित अपनी कोई भी रिपोर्ट इलाहाबाद HC समेत किसी भी प्राधिकरण को न सौंपें।



सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धातों का पालन नहीं किया। सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को 20 अगस्त को होने वाली सुनवाई को अपनी अगली सुनवाई तक स्थगित करने को कहा है।

केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि इस मामले में अभी तक उनकी कोई भूमिका नहीं है, और यदि शिकायत में संज्ञेय अपराधों के घटित होने का खुलासा होता है, तो यह बहुत गंभीर मामला है।

हमें इससे कोई लेना-देना नहीं है- CJI इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हमें इससे कोई लेना-देना नहीं है। मान लीजिए कोई हत्या आदि करता है, तो पुलिस को अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हमें जो लगता है, वह यह है कि दोनों पक्षों द्वारा प्रदान की गई सहायता के अधीन, यदि न्यायालय कोई निर्देश जारी करना चाहता है, तो उससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करने की अपेक्षा की जाती है।"

न्यायमूर्ति बागची ने जांच एजेंसियों का प्रतिनिधित्व कर रहे विधि अधिकारी से पूछा, "अगर मामला इतना गंभीर है, तो आपकी एजेंसी चुप क्यों रही? क्या आपको अदालत से कोई निर्देश चाहिए, क्या आपने कोई स्वतः संज्ञान लिया है? नहीं, है ना?"

क्या है पूरा मामला? दरअसल, आय से अधिक संपत्ति मामले में राहुल गांधी के खिलाफ यह शिकायत कर्नाटक के BJP कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने दायर की थी। विग्नेश शिशिर का आरोप था कि राहुल गांधी के पास उनकी आय के मुकाबले ज्यादा संपत्ति है।

जिके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मई के अपने आदेश में कहा था कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत मिली है, तो उसमें लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच होनी चाहिए हाईकोर्ट ने कहा था कि CBI या ED कानून के तहत उचित कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं। हाई कोर्ट ने CBI और ED दोनों एजेंसियों से यह भी कहा था कि वे जांच में हुई प्रगति की जानकारी अदालत को दें।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी वहीं, राहुल गांधी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमे हाई कोर्ट ने CBI और ED को उनके खिलाफ लगाए गए आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच करने को कहा था।