'शीघ्र सुनवाई का अधिकार पीड़ित का भी', इलाहाबाद HC का आदेश रद करते हुए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले की सुनवाई स्थगित रखने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद करते हुए कहा,"शीघ्र सुनवाई का अधिकार केवल आरोपित का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि यह पीड़ित का भी एक मूल्यवान अधिकार है और सुनवाई में किसी भी अत्यधिक देरी का समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।"

इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत तेज सुनवाई का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 13 अप्रैल को हाई कोर्ट के आदेश को स्थगित करते हुए ललितपुर की ट्रायल कोर्ट को हत्या मामले की सुनवाई जारी रखने और इसे दो महीने के भीतर निपटाने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा कि सत्र न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर ली है और सभी आरोपितों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया है। मृतक के भाई व अपीलकर्ता ने सितंबर 2023 में नौ व्यक्तियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने सात आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले साल जनवरी में सात आरोपितों ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया था जिसमें उन्होंने हत्या मामले की कार्यवाही को स्थगित रखने की प्रार्थना की थी, यह कहते हुए कि वे गैंगस्टर्स अधिनियम के तहत भी आरोपित हैं। आरोपितों ने कहा कि गैंगस्टर्स अधिनियम के तहत सुनवाई को उनके खिलाफ किसी अन्य मामले की सुनवाई पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

पिछले साल अगस्त में पारित अपने आदेश में हाई कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और एंटी-सोशल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) अधिनियम, 1986 के प्रविधानों के तहत दर्ज मामले में कार्यवाही तेज करने का निर्देश दिया था, ताकि धारा 12 में निहित अनिवार्य प्रविधानों का उद्देश्य पूरा हो सके।

पीठ ने कहा कि यदि आरोपितों की व्याख्या को स्वीकार किया गया तो यह गैंगस्टर्स अधिनियम की धारा 12 को संविधान के अनुच्छेद 21 के खिलाफ कर देगी। यह आरोपितों को यह बहाना देने का अवसर देगा कि गैंगस्टर्स अधिनियम के तहत कार्यवाही लंबित है। इससे सभी अन्य मामलों में देरी होगी।