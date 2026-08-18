आरोपियों की पहचान उजागर करने वाले पुलिस पोस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; केंद्र, राज्यों और सोशल मीडिया कंपनियों से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर आरोपियों की पहचान उजागर करने या अपमानजनक तरीके से दिखाने वाले पोस्ट के खिलाफ केंद्र, राज्यों और सोशल मीडिया कंपनियों से जवाब मांगा है।
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस पोस्ट पर केंद्र, राज्यों से जवाब मांगा।
आरोपियों की पहचान उजागर करने वाले कंटेंट पर रोक लगाने की मांग।
पुलिस सोशल मीडिया उपयोग के लिए दिशानिर्देश बनाने पर जोर।
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस संगठनों की ओर से आरोपितों की पहचान उजागर करने या उन्हें अपमानजनक तरीके से दिखाने वाले कंटेंट को सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को केंद्र, सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म मेटा व एक्स से जवाब मांगा।
प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ता हेमेंद्र पटेल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन की दलीलें सुनने के बाद संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए। याचिका एडवोकेट-आन-रिकार्ड श्रुतांजय भारद्वाज के माध्यम से दायर की गई है।
याचिका में राज्यों को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे अपने पुलिस संगठनों के सोशल मीडिया हैंडल से ऐसे पोस्ट तत्काल हटाएं, जिनमें आरोपियों के चेहरे या पहचान उजागर होती हो या उन्हें अपमानजनक स्थिति में दिखाया गया हो।
साथ ही, पुलिस संगठनों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश बनाने की मांग की गई है।
याचिका में ऐसे फोटो और वीडियो का उल्लेख किया गया है, जिनमें आरोपितों को हथकड़ी लगाए, रस्सियों से बंधे, डंडों से पिटते, घुटनों के बल बैठे या घसीटे जाते हुए दिखाया गया है।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि पुलिस के सोशल मीडिया एकाउंट पर इस तरह के कंटेंट का प्रकाशन आरोपितों की गरिमा और निजता के अधिकार को प्रभावित कर सकता है।
पीआइएल में मेटा प्लेटफार्म्स इंक और एक्स कार्प को भी निर्देश देने की मांग की गई है कि वे फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य संबंधित प्लेटफार्मों के लिए ऐसी नीतियां और यूजर गाइडलाइन तैयार करें, जिससे आरोपितों की पहचान उजागर करने या उन्हें अमानवीय, अपमानजनक अथवा बेइज्जत करने वाले व्यवहार में दिखाने वाले कंटेंट के प्रसार को रोका जा सके।