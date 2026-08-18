आरोपियों की पहचान उजागर करने वाले पुलिस पोस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; केंद्र, राज्यों और सोशल मीडिया कंपनियों से मांगा जवाब

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस संगठनों की ओर से आरोपितों की पहचान उजागर करने या उन्हें अपमानजनक तरीके से दिखाने वाले कंटेंट को सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को केंद्र, सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म मेटा व एक्स से जवाब मांगा।

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ता हेमेंद्र पटेल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन की दलीलें सुनने के बाद संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए। याचिका एडवोकेट-आन-रिकार्ड श्रुतांजय भारद्वाज के माध्यम से दायर की गई है।

याचिका में राज्यों को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे अपने पुलिस संगठनों के सोशल मीडिया हैंडल से ऐसे पोस्ट तत्काल हटाएं, जिनमें आरोपियों के चेहरे या पहचान उजागर होती हो या उन्हें अपमानजनक स्थिति में दिखाया गया हो।