EVM के साथ वीवीपैट को जोड़ने की मांग, एनजीओ की याचिका पर SC ने EC से तीन हफ्ते में मांगा जवाब

SC notice to EC एक गैर सरकारी संगठन की ईवीएम को वीवीपैट के साथ सत्यापित करने की मांग पर कोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग से तीन हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। याचिका में मतदाताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में डाले गए वोटों को रिकॉर्ड के रूप में गिनने के लिए वीवीपैट के साथ सत्यापित करने को कहा गया है।

SC notice to EC ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ईसी को नोटिस।

नई दिल्ली, पीटीआई। SC notice to EC सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को वीवीपैट के साथ सत्यापित करने की मांग पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग से तीन हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। याचिका में मतदाताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में डाले गए वोटों को 'रिकॉर्ड के रूप में गिनने के लिए वीवीपैट के साथ सत्यापित करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तीन हफ्ते में मांगा जवाब न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि वह चुनाव आयोग को नोटिस जारी नहीं कर रही है, बल्कि केवल एनजीओ 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (एडीआर) द्वारा दायर याचिका की एक प्रति उसके स्थायी वकील को देने के लिए कह रही है। पीठ ने चुनाव आयोग से तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। पीठ ने एनजीओ की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण से आगे कहा, हमें यह अत्यधिक संदेह का मामला प्रतीत होता है। हम कभी-कभी कुछ मामलों पर अत्यधिक संदेह करते हैं। हमें यकीन है कि चुनाव आयोग ने ऐसी किसी भी समस्या के समाधान के लिए कदम उठाए होंगे, यदि वे मौजूद थे। इसलिए, हम नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं और केवल प्रति देने के लिए कह रहे हैं। प्रशांत भूषण ने कही यह बात भूषण ने कहा कि वह भी स्वीकार करते हैं कि जहां तक ​​ईवीएम की हैकिंग का सवाल है, कभी-कभी याचिकाकर्ता "अति संदिग्ध" हो जाते हैं, लेकिन ऐसे अन्य तरीके हैं जिनके द्वारा वोटिंग मशीनों में हेरफेर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसी तरह की एक याचिका में पीठ ने 2019 में नोटिस जारी किया था और अदालत से तत्काल याचिका को भी उसके साथ टैग करने का अनुरोध किया था। पीठ ने भूषण का अनुरोध स्वीकार कर लिया।

Edited By: Mahen Khanna