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    सुप्रीम कोर्ट ने RTI में संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 10:38 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम के माध्यम से आरटीआई अधिनियम में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार से ...और पढ़ें

    सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई संशोधन याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा

    सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई संशोधन याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा

    HighLights

    1. सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई संशोधन याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा

    2. संशोधनों से पारदर्शिता कमजोर होने और निजता पर असर की चिंता

    3. केंद्र सरकार दो-तीन हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करेगी

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम के माध्यम से सूचना का अधिकार (आरटीआइ) अधिनियम में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा।

    चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर और वकील प्रशांत भूषण की दलीलें सुनने के बाद केंद्र की ओर से पेश हुए सालिसिटर जनरल तुषार मेहता से सरकार का जवाब दाखिल करने को कहा।

    याचिकाओं में कहा गया है कि इन बदलावों से पारदर्शिता तंत्र कमजोर हुआ है। इन याचिकाओं में आरटीआइ अधिनियम की धारा 8(3)(जे) में किए गए संशोधनों को चुनौती दी गई है। यह धारा व्यक्तिगत जानकारी के उजागर से जुड़ी छूट से संबंधित है।

    डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 44(3) के तहत पारदर्शिता कानून के प्रविधान में संशोधन किया गया है, जो सरकारी सूचना अनुरोधों में व्यक्तिगत डाटा और निजता से जुड़ी छूट को संभालने से जुड़ा है।

    इन संशोधन के जरिये उन अहम शर्तों और व्यापक जनहित में प्राथमिकता वाला प्रविधान हटा दिया गया है, जिससे व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक रूप से उजागर करने से व्यापक छूट मिल गई है।

    एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि संशोधन से पहले का वो प्रविधान बदल जाता है, जिसमें उन सुरक्षा सुरक्षा उपायों को हटा दिया गया है, जो निजता से जुड़ी चिंताओं और जनता के जानने के अधिकार के बीच संतुलन बनाते थे।

    चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने पहले भी कहा था कि जिस तरह डिजिटल व्यक्तिगत डाटा के संरक्षण की जरूरत है, उसी तरह मामले में कुछ संतुलन बनाना होगा। सालिसिटर जनरल ने पीठ से कहा कि केंद्र सरकार आगामी दो-तीन हफ्तों अपना जवाब दाखिल करेगी।

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    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)