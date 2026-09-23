मुस्लिम महिलाओं के विरासत में एक समान अधिकार क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के तहत लैंगिक भेदभाव के आधार पर विरासत और उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाले अलिखित नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र के जवाब की मांग की।

शीर्ष अदालत ने युवा मामले व खेल मंत्रालय और कानून एवं न्याय मंत्रालय को नोटिस जारी करते हुए इम्तियाजुहुसैन शाहबुद्दीन मुल्ला द्वारा दायर याचिका की जांच करने पर सहमति जताई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीशों जायमाल्या बागची और वी.मोहन की एक पीठ ने बुधवार को वकीलों एम सिंह और अनिल सी.निशानी की प्रस्तुतियों पर ध्यान दिया कि इस प्रकार का असमान व्यवहार संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 15 (भेदभाव के खिलाफ निषेध) और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

निशानी ने कहा कि व्यक्तिगत कानून संविधान की जांच से छूट का दावा नहीं कर सकते जब वे स्पष्ट मनमानी का परिणाम बनते हैं, जो ऐतिहासिक शायरा बानो निर्णय के समान है। याचिका में कहा गया है कि मौजूदा ढांचा लैंगिक भेदभाव को संस्थागत रूप देता है, जिसमें महिला उत्तराधिकारियों को उनके पुरुष समकक्षों की विरासत का आधा हिस्सा आवंटित किया जाता है और महिलाओं को पूर्वजों और पारिवारिक संपत्ति में समान अधिकारों से वंचित किया जाता है।

याचिका ने सर्वोच्च न्यायालय से मुस्लिमों के बीच समान संपत्ति और उत्तराधिकार अधिकारों पर एक प्राधिकृत निर्धारण की मांग की। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से निर्देश मांगे हैं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए समान विरासत और उत्तराधिकार अधिकार सुनिश्चित किए जाएं, जिसमें पूर्वजों और पारिवारिक संपत्ति भी शामिल है।

याचिका में कहा गया है,"एक उपयुक्त आदेश जारी करें... यह घोषित करते हुए कि मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के तहत अनिर्धारित उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाला कोई भी नियम, प्रथा, व्याख्या या अनुप्रयोग, जब यह समान रूप से स्थित पुरुष और महिला उत्तराधिकारियों को केवल लिंग के आधार पर भिन्न संपत्ति और विरासत अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 14 और 15 के साथ अनुच्छेद 21 के उल्लंघन में है और इस प्रकार असंवैधानिक और लागू करने योग्य नहीं है।"

याचिका ने शायरा बानो बनाम भारत संघ के निर्णय पर भी निर्भर किया, जिसमें अदालत ने मुस्लिम व्यक्तिगत कानून से संबंधित प्रथाओं पर संवैधानिक सीमाओं पर विचार किया। याचिका ने यह निर्देश देने की मांग की कि मुस्लिम महिलाएं विरासत और उत्तराधिकार के मामलों में जिसमें पूर्वजों की संपत्ति भी शामिल है, समानता की हकदार हैं, जो संवैधानिक गारंटी के अनुरूप हो।