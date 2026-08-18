फांसी की सजा के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, सरकार को विशेषज्ञ समिति बनाने की छूट

पीटीआई, नई दिल्ली। न्याय के गलियारों में एक बार फिर जीवन और मृत्यु के सबसे संवेदनशील सवाल पर बहस छिड़ गई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने सजा-ए-मौत के मौजूदा तरीके यानी फांसी पर लटकाए जाने की प्रथा को चुनौती देने वाली एक महत्वपूर्ण याचिका को आखिरकार खारिज कर दिया है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने यह संवेदनशील फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि फिलहाल कानूनन फांसी की सजा का प्रविधान जारी रहेगा और अदालत इसमें सीधे तौर पर दखल नहीं दे सकती। इस फैसले से अब मानवीय गरिमा और पीड़ा पर नई बहस छिड़ गई है।

यह पूरा मामला साल 2017 में वरिष्ठ वकील ऋषि मल्होत्रा द्वारा दायर एक जनहित याचिका से जुड़ा हुआ है। याचिका में यह गुहार लगाई गई थी कि फांसी की सजा बेहद दर्दनाक है और यह किसी भी इंसान की आखिरी वक्त की गरिमा के खिलाफ है।

इसके विकल्प के रूप में इंट्रावेनस लीथल इंजेक्शन यानी नसों के जरिये जहरीला इंजेक्शन, शूटिंग (गोली मारना), बिजली का झटका या गैस चैंबर जैसे कम कष्टदायक तरीकों को अपनाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि आधुनिक समय में विज्ञान ने तरक्की कर ली है, ऐसे में कैदी को यह विकल्प मिलना चाहिए कि वह किस तरह से मौत चुनना चाहता है।

हालांकि, इस मामले का दूसरा पहलू भी कम मानवीय नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील बात जोड़ी है। इसने साफ किया कि इस फैसले का यह कतई मतलब नहीं है कि केंद्र सरकार भविष्य में इस पर विचार नहीं कर सकती।

अदालत ने कहा कि सरकार चाहे तो एक विशेष विशेषज्ञ निकाय का गठन कर सकती है, जो यह गहराई से जांच सके कि क्या कोई ऐसा विकल्प मौजूद है जो कैदी की गरिमा को सुरक्षित रखते हुए उसके दर्द को न्यूनतम कर सके।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने साल 2018 में दाखिल अपने हलफनामे में फांसी के तरीके का पुरजोर समर्थन किया था। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा दिए गए जवाब में कहा गया था कि फांसी देना एक त्वरित, सरल और ऐसा तरीका है जो कैदी की तकलीफों को बेवजह नहीं बढ़ाता। इसके विपरीत, सरकार का यह भी मानना रहा है कि अन्य तरीके वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह कम दर्दनाक साबित नहीं हुए हैं।

भले ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया हो और कानून में तत्काल बदलाव करने से इन्कार कर दिया हो, लेकिन इस फैसले ने व्यवस्था के सामने एक संवेदनशील सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या न्याय की प्रक्रिया में क्रूरता को न्यूनतम किया जा सकता है?