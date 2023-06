‘हम कुछ नहीं कर रहे हैं', SC ने 2000 रुपये के नोट बदलने के HC के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से किया इंकार

नई दिल्ली, एजेंसी। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के 29 मई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें बिना किसी पहचान के 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति दी गई थी।

Supreme Court declines urgent hearing of an appeal against the Delhi High Court order which dismissed a plea challenging RBI’s decision permitting citizens to exchange Rs 2000 banknotes, which are being pulled out of circulation, without any requisition slip and ID proof. pic.twitter.com/krzeDblP24