सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में पंजाब के पूर्व विधायक को दी गई जमानत पर हस्तक्षेप करने से किया इनकार

उच्चतम न्यायालय ने सुनाया फैसला (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने कथित दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न मामले में पंजाब के पूर्व विधायक और लोक इंसाफ पार्टी (एलआईपी) के नेता सिमरजीत सिंह बैंस को दी गई जमानत में हस्तक्षेप करने से बुधवार को इनकार कर दिया। उनके खिलाफ 2021 में लुधियाना में मामला दर्ज किया गया था। न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने कथित पीड़िता द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 25 जनवरी को राजनेता को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिच कर दिया। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अपना दिमाग लगाया है और अपने विवेक का प्रयोग किया है। क्षमा करें, हम उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आरोपी एक प्रभावशाली व्यक्ति- पीड़िता का वकील कथित पीड़िता की ओर से पेश वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयान पर भरोसा किया है लेकिन तथ्य यह है कि ऐसा कोई बयान नहीं है। उन्होंने कहा कि आरोपी एक प्रभावशाली व्यक्ति है और जमानत दिए जाने से कथित पीड़िता की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है। महिला के वकील ने कहा, "उच्च न्यायालय के आदेश में, यह निर्दिष्ट है कि मेरे और मेरे परिवार के सदस्यों के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए थे। रिपोर्ट आई है कि विभिन्न पुलिस स्टेशनों के तहत दर्ज सभी मामले झूठे हैं।"

Edited By: Babli Kumari