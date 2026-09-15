सुप्रीम कोर्ट ने PMLA न्यायाधिकरण में लंबित मामलों पर उठाए सवाल, ईडी से मांगी जानकारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कई मामलों की जानकारी मांगी जो मनी लांड्रिंग रोधी पीएमएलए के तहत संपत्तियों की जब्ती से संबंधित न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित हैं।

पीठ ने सुनवाई के दौरान ईडी के लिए उपस्थित वकीलों से पूछा, "यदि हजारों मामले लंबित हैं और उन्हें कानून के तहत निर्धारित 180 दिनों के भीतर निपटाना है, तो क्या वास्तव में मनन होगा या यह केवल हस्ताक्षर करने का कार्य बन जाएगा?"

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जायमाल्या बागची और वी मोहन की पीठ ने मंगलवार को न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित मामलों की बड़ी संख्या पर सवाल उठाया और कहा कि निर्णय प्रक्रिया में मनन की आवश्यकता होती है। पीठ ने उन याचिकाओं पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा, जिन्होंने यह प्रश्न उठाया कि क्या पीएमएलए के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा किए गए अस्थायी संपत्ति अटैचमेंट को न्यायाधिकरण के एकल सदस्य द्वारा, न्यायिक सदस्य की उपस्थिति के बिना, पुष्टि की जा सकती है।

याचिकाकर्ताओं ने पीएमएलए की धारा 8 की व्याख्या पर सवाल उठाए, जो अस्थायी अटैचमेंट की कार्यवाही के न्यायिककरण को नियंत्रित करती है। एक याचिकाकर्ता के लिए पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने कहा कि पीएमएलए न्यायाधिकरण को एक जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय निकाय होना चाहिए।

याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने तर्क किया कि पीएमएलए के तहत न्यायाधिकरण के कार्यों के लिए उचित मनन की आवश्यकता होती है, जबकि दूसरी ओर, ऐसी न्यायाधिकरण को अक्सर कानून के तहत संपत्ति अटैचमेंट की पुष्टि के लिए छह महीने की समय सीमा के भीतर हजारों मामलों की जांच करने का कार्य सौंपा जाता है।

केंद्र और ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल अनिल कौशिक और अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए तर्कों का खंडन किया और कहा कि हर साल लगभग 400 मामलों का न्यायाधिकरण किया जाता है।