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    मणिपुर हिंसा पीड़ितों को अब तक क्यों नहीं मिला पुनर्वास और कल्याण योजनाओं लाभ? SC ने समिति से मांगी रिपोर्ट

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Mon, 10 Aug 2026 07:45 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने अपनी समिति को मणिपुर जातीय हिंसा से प्रभावित लगभग 24,000 परिवारों को पुनर्वास लाभ न मिलने की पुष्टि करने का निर्देश दिया है। ...और पढ़ें

    सुप्रीम कोर्ट ने 24,000 परिवारों के पुनर्वास लाभों की जांच का निर्देश दिया

    सुप्रीम कोर्ट ने 24,000 परिवारों के पुनर्वास लाभों की जांच का निर्देश दिया

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    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से ही नियुक्त एक समिति से यह सत्यापित करने के लिए कहा कि 2023 के मणिपुर जातीय हिंसा से प्रभावित लगभग 24,000 परिवारों को अभी तक सरकारी पुनर्वास और कल्याण योजनाओं के तहत लाभ नहीं मिला है।

    कोर्ट ने मणिपुर और असम सरकारों से यह भी विचार करने के लिए कहा कि वे हिंसा संबंधित सीबीआइ और एनआइए मामलों की सुनवाई के लिए विशेष ट्रायल कोर्ट स्थापित करें।

    मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीशों जायमाल्या बागची और वी.मोहन की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कालिन गोंसाल्वेस समेत संबंधित वकीलों की प्रस्तुतियों पर ध्यान दिया कि कई प्रभावित जनजातियों को पुनर्वास और कल्याण योजनाओं के लाभ अभी तक नहीं मिले हैं।

    पीठ उन लोगों के पुनर्वास के मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी जिन्होंने हिंसा के दौरान अपने निवास स्थान, घर और आजीविका के स्रोत खो दिए थे। इसने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर ध्यान दिया। पीठ ने यह भी नोट किया कि 7,000 पहचाने गए लाभार्थियों में से 4,000 से अधिक को उनके घरों के पुनर्निर्माण के लिए धन दिया गया है।

    अदालत ने बताया कि सरकारी योजना के तहत कच्चे घर के लिए पांच लाख रुपये और सेमी-पक्के या पक्के घर के लिए सात लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। अब तक 12,000 से अधिक घरों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाइ-जी) के तहत हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए स्वीकृत किया गया है।

    पीठ ने यह भी बताया कि अस्थायी आश्रय बनाए गए हैं और 885 पहचाने गए लाभार्थियों के लिए स्थायी घरों के लिए 51.95 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जिन परिवारों के घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें प्रति घर एक लाख रुपये प्रदान किए गए हैं।

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    हालांकि, कुछ प्रभावित परिवारों की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि लगभग 24,000 परिवारों को अभी तक लाभ नहीं मिला है, जिसे ग्राउंड लेवल पर सत्यापित किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि उसे सूचित किया गया था कि इन परिवारों का विवरण तीन सदस्यीय समिति को प्रदान किया गया है।

    अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि प्रभावित परिवारों की संपत्तियों से संबंधित आवेदन जस्टिस मित्तल की अध्यक्षता वाली समिति को भेजा जाए। समिति विवरण और संपत्तियों की स्थिति की जांच करेगी और अदालत को रिपोर्ट देगी।

    पूजा स्थलों को हुए नुकसान के मुद्दे पर पीठ ने बताया कि 276 संपत्तियों की सूची प्रस्तुत की गई थी और इन संपत्तियों के संबंध में दावोंके सत्यापन की आवश्यकता है। गोंसाल्वेस ने कहा कि अदालत के समक्ष 20 चर्चों की सूची भी प्रस्तुत की गई थी, जहां अतिक्रमण हुआ है।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

     