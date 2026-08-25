फर्जी बीमा दावों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्यों को एसआईटी बनाने का निर्देश

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को संदिग्ध फर्जी बीमा दावों की जांच के लिए समर्पित विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित करने का निर्देश दिया है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि फर्जी बीमा दावे दायर किए जा रहे हैं और उन्हें मंजूर किया जा रहा है, वह भी एक निश्चित पैटर्न में, जिनमें एक ही वाहन को कई दुर्घटनाओं में शामिल दिखाया जाता है।

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा, यह बीमा कंपनियों की जिम्मेदारी होगी कि धोखाधड़ी के संकेत देने वाले सभी दावे एसआईटी को भेजे जाएं और चयनात्मक दृष्टिकोण न अपनाया जाए।

यदि संबंधित राज्य की एसआइटी को चुनिंदा मामले भेजे गए, तो अदालत संबंधित बीमा कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन को जवाबदेह ठहराएगी। अदालत ने कहा कि इस तरह के फर्जी दावों से न केवल बीमा कंपनियों पर वित्तीय दबाव पड़ता है, बल्कि उपभोक्ताओं को अधिक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। सभी राज्यों को समर्पित एसआईटी गठित करने का निर्देश देते हुए पीठ ने इन टीमों को पर्याप्त कर्मी उपलब्ध कराने और ऐसे मामलों की जांच के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं को उजागर करने को भी कहा। पीठ ने बीमा कंपनियों को अपने उन अधिकारियों के खिलाफ अविलंब विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया, एसआईटी की सिफारिश या एफआइआर जिनकी धोखाधड़ी वाले दावों में संलिप्तता का संकेत देती हो। पीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश के बाद पहले ही एक विशेष एसआईटी का गठन कर दिया था। राज्य ने पीठ को सूचित किया कि 2188 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 1029 से अधिक की जांच की गई और 533 आरोपित व्यक्तियों के खिलाफ 231 एफआइआर दर्ज की गईं।