14 साल पुराने कर्नाटक रेप-मर्डर केस की नए सिरे से होगी जांच, सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने में मांगी रिपोर्ट 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के धर्मस्थल इलाके में 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा के 2012 के बहुचर्चित दुष्कर्म और हत्या मामले में विशेष जांच दल (एसआइटी) से नए सिरे से जांच कराने का निर्देश दिया है।

जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने मृतका की मां की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में पूर्व की जांच प्रक्रिया कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली है।

कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को आधुनिक तकनीक से लैस कुशल अधिकारियों वाले एक विशेष जांच दल गठित करने को कहा है, जिसका नेतृत्व एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी करेंगे।

हालांकि, पिछली जांच टीमों (स्थानीय पुलिस, सीआइडी या सीबीआइ) से जुड़े किसी भी अधिकारी को एसआइटी में शामिल नहीं किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने यह जांच तीन महीने के भीतर पूरी करने को कहा है। साथ ही स्पष्ट किया कि पूर्व में मुकदमे का सामना कर चुके और बरी हो चुके एकमात्र आरोपित संतोष राव को दोबारा जांच के दायरे में नहीं लाया जाएगा।