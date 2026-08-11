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    डिजिटल अपराधों पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, सरकार को दिए सख्त निर्देश

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 08:53 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को गंभीर साइबर अपराधों और डिजिटल हिंसा से निपटने के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र बनाने की मांग वाली जनहित याचिका को गंभी ...और पढ़ें

    डिजिटल युग के गंभीर खतरों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त।

    डिजिटल युग के गंभीर खतरों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त।

    HighLights

    1. सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल हिंसा पर सरकार को निर्देश दिए।

    2. जनहित याचिका में साइबर अपराधों पर गंभीर चिंता जताई गई।

    3. मौलिक अधिकारों के हनन पर कोर्ट ने गंभीरता दिखाई।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। डिजिटल दुनिया का विस्तार और इंटरनेट मीडिया की बेलगाम रफ्तार आज के दौर में इंसानी गरिमा और सुरक्षा के सामने एक गंभीर चुनौती बनकर खड़ी हो गई है। ऐसे ही एक अत्यंत संवेदनशील और झकझोर देने वाले मामले में देश की सर्वोच्च अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है।

    सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह गंभीर साइबर अपराधों और डिजिटल हिंसा से निपटने के लिए एक प्रभावी और निगरानी तंत्र (सुपरवाइजरी मैकेनिज्म) की मांग वाली जनहित याचिका को एक आधिकारिक ज्ञापन या अभ्यावेदन के रूप में गंभीरता से ले।

    डिजिटल अराजकता व मौलिक अधिकारों का हनन

    प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की विशेष पीठ ने नरेन्द्र कुमार गोस्वामी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता गोस्वामी ने इस मामले की गंभीरता को उजागर करने के लिए एक काल्पनिक स्थिति का जिक्र किया।

    उन्होंने पूछा कि क्या रात नौ बजे ऑनलाइन पोस्ट किए गए किसी महिला के घर के पते को, जिसके साथ दुष्कर्म की धमकी भी हो - एक्सेस करने लायक बने रहने दिया जा सकता है?

    यह सवाल इस बात का जीता-जागता प्रमाण था कि आज इंटरनेट पर फैल रही नफरत और धमकियां किस हद तक आम इंसान की सुरक्षा और गरिमा को लील रही हैं। कोर्ट ने माना कि ये डिजिटल अपराध सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये नागरिकों के समानता, निजता, स्वतंत्रता और जीवन के मौलिक अधिकारों पर सीधा और घातक प्रहार करते हैं।

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    विशेषज्ञों की राय और सरकार की बड़ी जिम्मेदारी

    पीठ ने इस बात पर पूरी तरह सहमति जताई कि याचिकाकर्ता ने साइबर अपराधों के विभिन्न डरावने रूपों और उनके गंभीर पहलुओं को बेहद शानदार ढंग से उजागर किया है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इन अपराधों को सटीकता से डिटेक्ट कैसे किया जाए और इनके रोकथाम के लिए तकनीकी उपाय क्या हों, यह पूरी तरह से डोमेन एक्सपर्ट्स (विषय विशेषज्ञों) यानी तकनीकी जानकारों का कार्यक्षेत्र है।

    याचिकाकर्ता ने इस संबंध में पहले ही 22 जून को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय के सचिवों को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को आधार बनाते हुए मामले का निस्तारण कर दिया और इन तीनों प्रमुख मंत्रालयों के साथ-साथ अन्य संबंधित हितधारकों को निर्देश दिया कि वे इस ज्ञापन में उठाए गए गंभीर बिंदुओं का गहराई से परीक्षण करें।

    कोर्ट ने सरकार से साफ कहा है कि वह डिजिटल दुनिया के इन काले सायों और खतरनाक अपराधों से निपटने के लिए बिना देर किए आवश्यक और प्रभावी उपचारात्मक कदम उठाए, ताकि हर नागरिक की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

    (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)