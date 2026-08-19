इंडियाबुल्स से जुड़े संदिग्ध लेन-देन की जांच करे सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई से कहा कि वह इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आइएचएफएल) और संबंधित इकाइयों से जुड़े कथित संदिग्ध लेन-देन को लेकर ईडी की ओर से लगाए गए सभी छह आरोपों की जांच करे।

इससे पहले 28 जुलाई को शीर्ष अदालत ने आइएचएफएल से जुड़े संदिग्ध लेन-देन के आरोपों पर चुप्पी साधे रखने के लिए सीबीआई और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को फटकार लगाई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने उनके आचरण को चौंकाने वाला बताते हुए कहा था कि यह मिलीभगत का मामला प्रतीत होता है।

मंगलवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने जांच एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलों को सुना। उन्होंने बताया कि ईडी ने छह आरोपों का उल्लेख किया था और पांच पहलुओं की जांच ईओडब्ल्यू द्वारा की जा रही है।

उन्होंने कहा कि जहां तक 1,575 करोड़ रुपये के कथित लेन-देन से जुड़े छठे मामले का सवाल है तो सीबीआई ने मुंबई में एक विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत के समक्ष जांच की अनुमति मांगने के लिए आवेदन दायर किया है।

पीठ ने मुंबई के विशेष जज को निर्देश दिया कि 24 अगस्त को याचिका पर सुनवाई शुरू होने के दो सप्ताह के अंदर सीबीआई द्वारा आगे की जांच के आवेदन पर फैसला किया जाए। पीठ ने यह निर्देश दिया, "सीबीआई इसके बाद स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी।" शीर्ष अदालत ने कहा कि जहां तक ईओडब्ल्यू की जांच का संबंध है तो दिल्ली पुलिस की एजेंसी ने जांच किए गए सभी पांच आरोपों में क्लीन चिट दे दी है। ईओडब्ल्यू का मानना था कि आगे की जांच उचित नहीं है।