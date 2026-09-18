नीट पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत तंत्र जरूरी, सुप्रीम कोर्ट के जज खुद करेंगे NTA ऑफिस का दौरा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नीट यूजी पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए व्यवस्था को संस्थागत रूप से मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया।

कोर्ट ने कहा कि बार बार होने वाले पेपर लीक को रोकने के लिए व्यवस्था को संस्थागत रूप से मजबूत करना महत्वपूर्ण है। केवल तत्काल या अस्थाई उपाय पर्याप्त नहीं होंगे।

केंद्र सरकार से कहा कि आपको यह समझना होगा कि पूरी व्यवस्था का स्थायित्व महत्वपूर्ण है। स्थाई व्यवस्था, स्थायी कर्मचारी और स्थाई वर्टिकल होने चाहिए।प्रतिनियुक्ति बहुत कम होनी चाहिए। तभी एक स्थाई ढांचा तैयार हो सकता है।

इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने असामान्य रूप से संकेत दिया कि पीठ के न्यायाधीश राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के कार्यालय का व्यक्तिगत रूप से दौरा करके उसकी उन्नत सुविधाओं और नयी व्यवस्था का जायजा ले सकते हैं।

इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि नीट में संरचनात्मक सुधारों के सुझाव देने के लिए गठित नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाले उच्च स्तरीय पैनल ने व्यापक स्तर पर विचार विमर्श किया है और वह इस महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है।

ये भी बताया कि सभी सुझाव पैनल के समक्ष रखे जा चुके हैं। पैनल ने पूर्व इसरो अध्यक्ष राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पहले की समिति के सदस्यों के साथ भी विचार विमर्श किया है। इन दलीलों पर मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के संयुक्त सचिव जो कि नीलेकणि पैनल की सहायता कर रहे हैं, को अब तक उठाए गए कदमों के संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

शिक्षा विभाग ने अदालत को बताया कि एक नयी और उन्नत व्यवस्था तैयार की गई है। मेहता ने कहा कि ढांचे को संस्थागत स्वरूप देने के साथ स्थायित्व सुनिश्चित कर दिया गया है। हालांकि, फिलहाल मानव संसाधन आंशिक रूप से सुनिश्चित किये गए हैं।

न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा कि वह और जस्टिस अराधे एनटीए का दौरा कर हाल ही में उन्नत की गई सुविधा और व्यवस्था को देखना चाहेंगे।

पीठ ने मेहता से कहा कि इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सरकार को राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) आयोजित करने की पूरी प्रक्रिया को संस्थागत बनाने पर ध्यान देना चाहिए। कहा राधाकृष्णन समिति ने भी संरचनात्मक सुधारों को लेकर कुछ सिफारिशें की थीं, लेकिन समस्या उन सिफारिशों के क्रियान्वयन की है।

मेहता ने पीठ को आश्वासन दिया कि राधाकृष्णन समिति, याचिकाकर्ताओं और अन्य हितधारकों की सभी सिफारिशों पर नीलेकणि समिति विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हर जरूरी मदद उपलब्ध कराई जाएगी। पीठ ने निर्देश दिया कि एनटीए की ओर से दाखिल हलफनामे को उसकी वेबसाइट पर अपलोड किया जाए, ताकि लोग उस पर अपने सुझाव दे सकें। केंद्र से लोगों से सुझाव प्राप्त करने के लिए एक नोडल वकील नियुक्ति करने को भी कहा।