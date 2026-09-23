TMC के 20 बागी सांसदों पर सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस, स्पीकर क्यों नहीं ले रहे फैसला? जज ने जताई चिंता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि उसे उम्मीद है कि लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) ओम बिरला 20 बागी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की अयोग्यता के लिए दायर याचिका पर "त्वरित" निर्णय लेंगे, जो नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी आफ इंडिया (एनसीपीआइ) में शामिल हो गए हैं।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीशों जायमाल्या बागची और वी.मोहन की पीठ ने बुधवार को कहा कि वह जानती है कि वह लोकसभा अध्यक्ष को निर्देश नहीं दे सकती, "लेकिन हम केवल उन्हें त्वरित समाधान के बारे में याद दिलाना चाहते हैं।" यह याचिका बंगाल के डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा दायर की गई है।

तृणमूल नेता का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने कहा कि बागी सांसदों ने नोटिस जारी होने के बावजूद अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है और अधिक विस्तार की मांग की है। लोकसभा अध्यक्ष बिरला की ओर से पेश सालिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि स्पीकर ने अयोग्यता याचिकाओं पर नोटिस जारी किए हैं।

मेहता ने कहा, "अध्यक्ष को यह पता होना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। वह मामले की गंभीरता को जानते हैं।" इस पर मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, "हम किसी भी चीज की अपेक्षा करेंगे जिसे त्वरित निर्णय की आवश्यकता है। हम केवल उन्हें त्वरित समाधान के बारे में याद दिलाना चाहते हैं।"

मेहता ने फिर उत्तर दिया, "मैं अपने आप से एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या एक संवैधानिक कार्यकारी दूसरे संवैधानिक कार्यकारी को उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी की याद दिला सकता है? उन्होंने कहा कि अदालत को वर्तमान परिस्थितियों में स्पीकर के लिए समयसीमा निर्धारित नहीं करनी चाहिए। न्यायाधीश बागची ने मेहता से लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय के संबंध में एक समयरेखा प्रस्तुत करने के लिए कहा। हालांकि, मेहता ने कहा कि वह कोई प्रतिबद्धता नहीं दे सकते। इस अदालत की निगरानी उचित नहीं हो सकती। वह लोकसभा अध्यक्ष के कार्यक्रम को निर्धारित न करने का आग्रह करेंगे।" सुप्रीम कोर्ट ने बागी सांसदों के इस दावे को दर्ज किया कि वे चार सप्ताह के भीतर उत्तर दाखिल करेंगे और मामले को स्थगित कर दिया।