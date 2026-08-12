श्रीकृष्ण के सभी भक्तों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? SC ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामला HC भेजने के दिए संकेत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संकेत दिया कि कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में सभी कृष्ण भक्तों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा से जुड़ी याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेज सकता है।

शीर्ष अदालत ने इस बात पर गौर किया कि हाई कोर्ट ने अन्य हिंदू पक्षों को नोटिस जारी किए बिना ही एक पक्ष को सभी श्रद्धालुओं का प्रतिनिधि मान लिया था।

जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि आवेदन किसी अन्य विषय के लिए था और सभी वादियों को नोटिस जारी नहीं किए गए थे। हम इस मामले को वापस हाई कोर्ट भेजने के पक्ष में हैं। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 सितंबर की तारीख तय की है।

सुनवाई के दौरान वकीलों द्वारा पीठ को बताया गया कि मुख्य याचिकाकर्ता के चयन को लेकर हिंदू पक्षों के बीच अनौपचारिक बातचीत चल रही है। कुछ हिंदू पक्षों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने भी शीर्ष अदालत से इस मुद्दे पर नए सिरे से फैसला करने के लिए मामले को हाई कोर्ट वापस भेजने का अनुरोध किया।

हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ चुनौती यह याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें एक हिंदू पक्ष को सभी भगवान कृष्ण भक्तों का प्रतिनिधि माना गया था। हाई कोर्ट ने वाद संख्या 17 (2023) के वादी द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार करते हुए इसे अन्य सभी याचिकाओं का प्रतिनिधि मामला घोषित किया था और कहा था कि इसकी सुनवाई सबसे पहले की जाएगी।

पीड़ित हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि मथुरा से सभी सिविल सूट हाई कोर्ट ट्रांसफर होने के बाद उनके मामले को मुख्य केस माना जा रहा था, लेकिन हाई कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सभी श्रद्धालुओं का प्रतिनिधि मानकर भूल की है।

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कोर्ट में लंबित मामले यह पूरा विवाद मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर बने मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण कराया था। इस मामले में मथुरा की अदालत में 20 से अधिक सिविल याचिकाएं दायर की गई थीं, जिन्हें बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया था।