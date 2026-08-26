दहेज के मुकदमों की होगी जल्द सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने तय की समयसीमा

माला दीक्षित, नई दिल्ली। दहेज प्रताड़ना और दहेज मृत्यु से जुड़े मामलों में वर्षों चलने वाली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है।

दहेज प्रताड़ना के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए कोर्ट ने राज्यों, हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के लिए कई अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

कोर्ट ने कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी और 498ए तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)की संबंधित धाराओं 80 और 85 के मामलों को प्राथमिकता देकर जल्द निपटाने का प्रयास किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से तीन साल से अधिक समय से लंबित मामलों की पहचान करने को कहा है। इनमें खास तौर पर वे मामले शामिल होंगे जो आरोप तय होने या साक्ष्य दर्ज किए जाने के चरण में अटके हैं।

जिला न्यायपालिका को ऐसे मामलों की मासिक या त्रैमासिक समीक्षा करनी होगी। कोर्ट का जोर गंभीर प्रकृति के इन मामलों मामलों की संख्या कम करने और मुकदमे की गति बढ़ाने पर है। ये निर्देश न्यायमूर्ति संजय करोल और आगस्टिन जार्ज मसीह की पीठ ने गत 20 अगस्त को जारी किये। पीठ ने ट्रायल कोर्टों को निर्देश दिया है कि आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद आरोपी की उपस्थिति जल्द सुनिश्चित की जाए और आरोप-पत्र दाखिल होने के 60 से 90 दिनों के भीतर आरोप तय करने पर प्राथमिकता से विचार किया जाए। इसके बाद साक्ष्य की रिकॉर्डिंग उचित समय में शुरू की जाए और उसकी निरंतर या रोजाना सुनवाई हो।

हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये समय-सीमाएं निर्देशात्मक मानक हैं। कई आरोपी, पूरक आरोप-पत्र, फॉरेंसिक देरी या आरोपी की अनुपलब्धता जैसी असाधारण परिस्थितियों में देरी हो सकती है, लेकिन उसके कारण दर्ज करने होंगे। कोर्ट ने मुकदमों में बार-बार होने वाले स्थगन पर भी चिंता जताई है। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को अनावश्यक स्थगन न देने तथा स्थगन देने के कारण लिखित में दर्ज करने को कहा है। आरोपी का वकील बिना पर्याप्त कारण लगातार गैरहाजिर रहता है तो सुनवाई रोकने के बजाय विधिक सहायता अधिवक्ता या न्यायमित्र की नियुक्ति की जा सकती है। आदेश में कहा गया है कि आरोप तय होते ही ट्रायल कोर्ट को महत्वपूर्ण गवाहों की तारीख, समन की तामील और साक्ष्य के क्रम के लिए गवाह कैलेंडर तैयार करना होगा।

हाई कोर्टों को ट्रायल कोर्ट डैशबोर्ड और सीआइएस व्यवस्था में इन मामलों की चरणवार निगरानी, पुराने मामलों के लिए ऑटोमेटेड अलर्ट और केस मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करेंगे। पुरानी आपराधिक अपीलों, पुनरीक्षण, जमानत और उन मामलों की भी समय-समय पर समीक्षा होगी जिनमें ट्रायल पर अंतरिम रोक लगी है।

सुप्रीम कोर्ट ने केवल अदालतों में लंबित मामलों को तेजी से निपटाने पर ही जोर नहीं दिया है, बल्कि दहेज प्रथा की जड़ों पर प्रहार के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में बदलाव, दहेज निषेध अधिकारियों को सक्रिय करने और उनके संपर्क विवरण सार्वजनिक करने के भी निर्देश दिए हैं।