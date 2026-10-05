दिल्ली जिमखाना क्लब मामले में सदस्यों की याचिका पर सुनवाई करे हाई कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट से दिल्ली जिमखाना क्लब के 11 सदस्यों की उस याचिका पर विचार करने को कहा, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा क्लब के 27.3 एकड़ परिसर को अपने कब्जे में लेने और इसके बाद शुरू की गई बेदखली की कार्रवाई को चुनौती दी गई है।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ को क्लब के सदस्यों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने बताया कि हाई कोर्ट ने यह कहते हुए उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था कि केंद्र के फैसले को केवल क्लब ही चुनौती दे सकता है। सिंह ने कहा कि हाई कोर्ट ने सदस्यों से कहा था कि वे शीर्ष अदालत से यह स्पष्टता प्राप्त करें कि वे भी मामले में याचिका दाखिल कर सकते हैं।

केंद्र सरकार द्वारा नामित एक समिति क्लब का प्रबंधन कर रही है : सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने सदस्यों को हाई कोर्ट का रुख करने की अनुमति दे दी। 11 सदस्यों की ओर से पेश हुए सिंह ने पहले पीठ को बताया था कि केंद्र सरकार द्वारा नामित एक समिति क्लब का प्रबंधन संभाल रही है और यह समिति सरकार के खिलाफ कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकती। तीन सितंबर को केंद्र ने एक अलग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट को बताया था कि वह 16 सितंबर तक क्लब को सफदरजंग रोड स्थित परिसर से बेदखल करने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करेगा।