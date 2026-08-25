बांके बिहारी मंदिर के खजाने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, भक्तों के साथ नहीं होगा धोखा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भक्तों की ओर से मंदिर को दिया जाने वाला एक-एक पैसा दान-पात्रों या ऑनलाइन माध्यम से सीधे मंदिर के खजाने में जाना चाहिए।

सेवायतों या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से दान की रकम के मंदिर के खजाने तक पहुंचने में किसी भी तरह की रुकावट को गंभीरता से लिया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने मंदिर की मैनेजिंग कमेटी को दान की रकम के लिए पारदर्शी व्यवस्था लागू करने और गड़बड़ियों को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है।

भक्तों का दान सीधे मंदिर के खजाने में जाए ये निर्देश प्रधान न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ ने दिये। सुनवाई के दौरान मंदिर के फंड के इस्तेमाल और संपत्ति खरीदने को लेकर भी सवाल उठाए गए।

याचिकाकर्ता सेवायतों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने आरोप लगाया कि मंदिर के फंड का इस्तेमाल प्रॉपर्टी खरीदने में किया जा रहा है। जबकि कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर प्रबंधन कमेटी की ओर से पेश वरिष्ठ वकीलमनिन्दर सिंह ने कहा कि ये लोग फंड के इस्तेमाल पर ऐतराज जता रहे हैं लेकिन चढ़ावे को फंड में बदलने की इजाजत भी नहीं दे रहे।

वे उसे अपने बैग में रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक वीडियो है। तीन लोग दानपात्र (गोलक) के सामने खड़े होकर भक्तों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हें अपने पालीथिन बैग में डाल रहे हैं। सुनवाई के दौरान सेवायतों की ओर से दलील दी गई कि भंडारी द्वारा लिया जाने वाला पैसा भोग के लिए दिया गया धन है और सेवायतों के इस अधिकार को सिविल कोर्ट के आदेश से संरक्षण मिला हुआ है। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सबसे पहले दान देवता को समर्पित होना चाहिए। भक्त द्वारा देवता के लिए पैसा दिए जाने से पहले कोई सेवायत उस रकम पर अपना हिस्सा नहीं ले सकता। पहले पैसा देवता के फंड में जाएगा और उसके बाद संबंधित हिस्सा मिलेगा। जस्टिस बागची ने भी टिप्पणी की कि पुजारी का देवता पर ‘गार्निशी राइट’ नहीं हो सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि हमने विकास के काम का अधिकार दिया है। कोर्ट ने वहां डिस्पेंसरी शौचालय आदि के निर्माण का अधिकार दिया है। दीवान ने कहा कि दर्शन की व्यवस्था को व्यवस्थित किया जाना चाहिए जैसे टिकट या आनलाइन सिस्टम के जरिए।

कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर प्रबंधन कमेटी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि वहां विकास लिए साढे़ पांच एकड़ जमीन की जरूरत है। आधा एकड़ जमीन खरीद ली गई है बाकी खरीदने के लिए कोशिश चल रही है।

लेकिन याचिकाकर्ता इसमें रुकावट डाल रहे हैं। जमीन खरीदने के बारे में कोर्ट ने कहा कि आप आपसी बातचीत जारी रखें आपसी समझौता हो जाता है तो कोर्ट को बताएं। अगर फिर भी कोई रुकावट आती है तो हम राज्य सरकार को निर्देश देंगे।

हाई पावर कमेटी ने कोर्ट मे स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है कोर्ट ने सभी पक्षों को रिपोर्ट पर आपत्तियां और जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। ये विवाद तब उत्पन्न हुआ जब उत्तर प्रदेश सरकार ने बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश 2025 के माध्यम से मंदिर के प्रबंधन को एक वैधानिक ढांचे के अंतर्गत लाया।