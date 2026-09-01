EVM में टोटलाइजर मशीन के इस्तेमाल से क्या है दिक्कत? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से उन याचिकाओं पर जवाब एवं राय मांगी है जिनमें ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती के लिए टोटलाइजर का इस्तेमाल शुरू करने की मांग की गई है।

टोटलाइजर एक ऐसा उपकरण है जो लगभग 14 पोलिंग बूथों पर डाले गए वोटों की एक साथ गणना की सुविधा देता है।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा, भारत सरकार ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती के लिए टोटलाइजर का इस्तेमाल शुरू करने के मकसद से चुनाव संचालन नियमों में जरूरी बदलाव करने के मुद्दे पर विचार कर सकती है। हम यह जानना चाहेंगे कि क्या इसमें कोई बाधा है और क्या ऐसी व्यवस्था लाने से कोई नकारात्मक असर पड़ेगा।

शीर्ष अदालत ने केंद्र को चुनाव नियमों व विधि आयोग की सिफारिशों की जांच करने का निर्देश दिया, जिसमें टोटलाइजेशन के लिए प्रस्तावित प्रविधान भी शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं में से एक अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि वह मतदाताओं की निजता सुनिश्चित करने के लिए टोटलाइजर लाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने 2007 से कुछ दिन पहले तक और यहां तक कि कल जवाब दाखिल करने से पहले तक हमेशा टोटलाइजर का समर्थन किया है। जबकि चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि टोटलाइजर लाने में कई बाधाएं हैं और अधिकतर राजनीतिक दल इसके लिए सहमत नहीं हैं।