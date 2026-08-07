'SIR पर सुनवाई कर रहे जजों की सुरक्षा याचिका पर विचार करें कलकत्ता HC', सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तपब्रत चक्रवर्ती से अनुरोध किया कि वे जस्टिस अनन्या कांती राय सरस्वती के लिए सुरक्षा कवच की याचिका पर विचार करें, जो बंगाल में एसआइआर से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करने वाले अपीलीय न्यायाधिकरण की अध्यक्षता कर रहे हैं।

10 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय ने बंगाल में मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों के खिलाफ अपील सुनने के लिए हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों की अध्यक्षता में स्वतंत्र अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना का आदेश दिया था। न्यायाधिकरण की अध्यक्षता कर रही जस्टिस सरस्वती ने अपनी संवेदनशील भूमिका का हवाला देते हुए सुरक्षा की मांग के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जायमाल्या बागची और वी.मोहन की पीठ ने कहा, 'हम कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं कि वे इस मामले पर गौर करें और आवश्यक कदम उठाएं।' अपील न्यायाधिकरणों की स्थापना के अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने बंगाल, ओडिशा और झारखंड के ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीशों को एसआइआर से संबंधित शिकायतों को निपटाने के लिए तैनात करने की अनुमति दी थी।