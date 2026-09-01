सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के पीए की भूमि हड़पने मामले में पूछताछ के रिकॉर्ड मांगे, 7 सितंबर को होगी सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बंगाल सरकार से तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक (पीए) सुमित राय की पूछताछ से संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत करने को कहा, जिन्होंने आरोप लगाया था कि जांचकर्ताओं ने उन्हें भूमि हड़पने के अपराध के बारे में बहुत कम सवाल पूछे।

इसके अतिरिक्त, शीर्ष अदालत ने राय की गिरफ्तारी से सुरक्षा को अगले सुनवाई तक बढ़ा दिया, जो सात सितंबर को निर्धारित है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीशों जायमाल्या बागची और वी.मोहन की पीठ राय की अपील की सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट के छह अगस्त के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने उन्हें सालबोनी भूमि हड़पने के मामले में अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया था। छह अगस्त को इस मामले में राय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी।

सुनवाई के दौरान राय की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि पूरी पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी और उनके मुवक्किल ने सभी सवालों के जवाब दिए थे। उन्होंने पहले के एक बयान को सुधारते हुए कहा कि राय ने चुप रहने का अधिकार नहीं अपनाया और पूरी तरह से जांच में सहयोग किया था।

हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि जांचकर्ताओं ने मुख्य रूप से राय से उनके परिवार और तृणमूल कांग्रेस के कार्य, भर्ती और फंडिंग के बारे में सवाल पूछे, न कि उस अपराध के बारे में जिसके लिए उनकी जांच की जा रही थी।

राय को दिन में आठ से नौ घंटे तक पूछताछ की गई और उन्हें विभिन्न एफआईआर के लिए बारी-बारी बुलाया गया। पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। शंकरनारायणन ने राय के खिलाफ आरोपों का जिक्र करते हुए कहा, "मेरे मुवक्किल के खिलाफ आरोप दस लाख रुपये के लेन-देन का है।" जबकि जांच एजेंसी इस मामले को एक बड़े घोटाले का हिस्सा मान रही है जिसमें सरकारी भूमि को निजी भूमि में परिवर्तित किया गया है। उन्होंने पीठ को बताया कि 11 दिनों की पूछताछ के बावजूद राय से उस विशेष लेनदेन के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछा गया जो उन्हें अपराध से जोड़ता था।