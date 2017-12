विधायकों-सांसदों के खिलाफ लंबित मामलों के निपटारे के लिए होगी स्पेशल कोर्ट गठित

सुप्रीम कोर्ट ने दागदार सांसदों, विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई के लिए 12 विशेष अदालतों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार की योजना को मंजूरी दे दी है।

नई दिल्ली (एएनआई)। सुप्रीम कोर्ट ने दागदार सांसदों, विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई के लिए 12 विशेष अदालतों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार की योजना को मंजूरी दे दी है। विशेष अदालतों के गठन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 7.80 करोड़ रुपए राज्यों को रिलीज करने को कहा है, ताकि अदालतों का गठन हो सके। कोर्ट ने एक मार्च तक विशेष अदालत के गठित करने और उनके काम शुरू करने का आदेश सुनाया है, जिसके बाद कोर्ट 7 मार्च को स्थिति की फिर समीक्षा करेगा।

Supreme Court approved the scheme of the Central government for setting up of 12 special courts to hear cases pending against tainted MPs, MLAs.