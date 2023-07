सुप्रीम कोर्ट पहुंची शिवसेना के 'नाम' और 'चिह्न' की लड़ाई, उद्धव की याचिका पर सुनवाई को राजी हुई शीर्ष अदालत

Supreme Court on Shiv Sena name शिवसेना पार्टी और उसका चुनाव चिह्न एकनाथ शिंदे को दिए जाने के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को राजी हो गया है। CJI ने कहा कि SC 31 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करेगा। उद्धव की याचिका में चुनाव आयोग का फैसला रद्द करने की मांग की गई है।

Supreme Court on Shiv Sena name शिवसेना।

चुनाव आयोग ने उद्धव से दिया था झटका एकनाथ शिंदे के शिवसेना से अलग हो जाने के बाद चुनाव आयोग ने उन्हें ही शिवसेना पार्टी का नाम और चिह्न दे दिया था। इसको लेकर उद्धव ठाकरे ने कड़ा एतराज जताया था, लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी थी।

Edited By: Mahen Khanna