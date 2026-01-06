'संदेह का लाभ मिलना चाहिए...', SC ने दुर्गा पूजा में भीड़ पर गोली चलाने वाले आरोपी को किया बरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हत्या के आरोप से एक व्यक्ति को बरी कर दिया और कहा कि यह एक ऐसा मामला था, जिसमें हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट को उसे संदेह का लाभ देना चाहिए था।

जस्टिस मनोज मिश्रा और जोयमाल्या बागची बागची की पीठ अंजनी सिंह द्वारा जुलाई 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। हाई कोर्ट ने बलिया के ट्रायल कोर्ट द्वारा हत्या और अन्य आपराधिक आरोपों में दोषी ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखा था।

क्या है आरोप? एफआइआर के अनुसार, अंजनी सिंह ने अपने भाई के साथ मिलकर 20 अक्टूबर, 2004 को दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान एक गांव में कहासुनी के बाद लगभग 100 लोगों की भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग की। दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मुख्य गवाह सहित कई अन्य लोग घायल हो गए।