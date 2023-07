Sawan Somwar 2023: काशी विश्वनाथ से लेकर बाबा बैद्यनाथ तक, मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब

नई दिल्ली, जागरण डेस्क। Sawan Somwar 2023: आज सोमवती अमावस्या और सावन का दूसरा सोमवार है। इस मौके पर शिव मंदिरों और देवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग भगवान शंकर को जल और बेल पत्र चढ़ाने को लेकर ललायित दिखे। मंदिरों के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं।

हरिद्वार में गंगा नदी में श्रद्धालुओं ने किया स्नान

उत्तराखंड के हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पावन स्नान किया। इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम देखने को मिले।

उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में की जा रही पूजा-अर्चना

सावन महीने के दूसरे सोमवार को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना की जा रही है। भगवान महाकाल की आरती को देखने को लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे।

#WATCH | Madhya Pradesh: Prayers being offered at Mahakaleshwar Temple in Ujjain, on the second Monday of 'Sawan' month. pic.twitter.com/NtZFdnOx8Z— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 16, 2023

वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़

उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में लोगों ने पूजा-अर्चना की। बड़ी संख्या में लोग भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए काशी पहुंचे हैं।

देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भक्तों ने की पूजा-अर्चना

सावन के दूसरे सोमवार पर झारखंड के देवघर में भी बड़ी संख्या में कांवड़िए और शिव भक्त पहुंचे। उन्होंने बैद्यनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की।

#WATCH | Jharkhand | Devotees throng Baba Baidyanath Temple in Deoghar to offer prayers, on the second Monday of 'Sawan' month. pic.twitter.com/J8zLNYWC3g— ANI (@ANI) July 17, 2023

मंडी के बाबा भूतनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में जुटे भक्त

सावन माह के दूसरे सोमवार को हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित बाबा भूतनाथ मंदिर में भक्तों ने पूजा-अर्चना की। इस दौरान पूरा माहौल शिवमय हो गया।

#WATCH | Himachal Pradesh | Devotees offer prayers at Baba Bhootnath Temple in Mandi, on the second Monday of 'Sawan' month. pic.twitter.com/4tedaPSA17— ANI (@ANI) July 17, 2023

भगवान शिव को समर्पित है सावन

बता दें, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। यह महीना उन्हीं को समर्पित है। लोग सावन में भगवान शिव की आराधना करते हैं। उन्हें जल और बेल पत्र चढ़ाते हैं। सावन हिंदू पंचांग के अनुसार पांचवां महीना है। यह चैत्र, बैशाख, जेठ और आषाढ़ के बाद आता है। इस महीने कांवड़िए गंगा का जल लेकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने पैदल सफर करते हैं।