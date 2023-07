Sawan Somwar 2023: सावन के तीसरे सोमवार पर महाकाल की हुई भस्म आरती, अन्य मंदिरों में भी उमड़ा भक्तों का सैलाब

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। Sawan Somwar 2023: आज सावन का तीसरा सोमवार है। इस मौके पर देशभर के शिवालयों और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाकर पूजा-अर्चना कर रहे हैं। महाकालेश्वर से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है।

सावन महीने के तीसरे (अधिक मास के पहले) सोमवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल की भस्म आरती की गई है। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल लोक पहुंचे।

सावन माह के तीसरे सोमवारव पर पूजा और जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। काशी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है।

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सावन माह के तीसरे सोमवार पर भक्तों ने औघड़नाथ मंदिर में पूजा की। इस दौरान उन्होंने भगवान महादेव से सुख-समृद्धि की कामना की।

दिल्ली: 'सावन' महीने के तीसरे सोमवार को भक्तों ने चांदनी चौक के गौरी-शंकर मंदिर में पूजा-अर्चना की। देखें वीडियो...

#WATCH | Delhi: Devotees offer prayers at Gauri-Shankar temple in Chandni Chowk, on the third Monday of 'Sawan' month pic.twitter.com/O3pKImB65j— ANI (@ANI) July 24, 2023