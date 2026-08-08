केरलम में स्कूल क्विज में सावरकर से जुड़े प्रश्न पर विवाद, राज्य के शिक्षा मंत्री ने मांगी रिपोर्ट

डिजिटल डेस्क, तिरुअनंतपुरम। केरलम के एक स्कूल में क्विज के दौरान वीडी सावरकर की प्रशंसा करने वाले सवाल को लेकर राजनीतिक विवाद हो गया है। वामपंथी छात्र संगठनों ने कांग्रेस नीत यूडीएफ (संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा) सरकार पर ‘संघ परिवार के एजेंडे के साथ खड़े होने’ का आरोप लगाया है।

राज्य के सामान्य शिक्षा मंत्री एन. शम्सुद्दीन ने शनिवार को शिक्षा निदेशक से रिपोर्ट मांगी है। मंत्री ने सामान्य शिक्षा निदेशक से कहा है कि वह इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों के पर कड़ी कार्रवाई करें।

कासरगोड, कुंबला और मंजेश्वर उपजिलों के स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए छह अगस्त को 'फ्रीडम क्विज' आयोजित किया गया। इस क्विज में पूछा गया था, वह स्वतंत्रता सेनानी कौन हैं जिन्हें अंग्रेजों ने सबसे कठोर सजा दी थी? इसका उत्तर वीडी. सावरकर दिया गया था। रिपोर्ट के अनुसार यह प्रश्नावली ‘सोशल साइंस क्लब एसोसिएशन’ के प्रभारी शिक्षकों ने तैयार की थी।