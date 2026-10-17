संतोष मित्रा स्क्वायर को मिला देवी दुर्गा सम्मान का सर्वोच्च ‘सेरार सेरा’ पुरस्कार, वृंदावन गार्डेन दूसरे स्थान पर रहे

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता के प्रसिद्ध दुर्गा पूजा आयोजकों में शामिल संतोष मित्रा स्क्वायर ने बंगाल सरकार के देवी दुर्गा सम्मान 2026 में सर्वोच्च ‘सेरार सेरा’ पुरस्कार अपने नाम किया है।

राज्य के सूचना एवं संस्कृति विभाग ने कोलकाता नगर निगम और कोलकाता पुलिस के सहयोग से इन पुरस्कारों का आयोजन किया था।

राज्य की सूचना व संस्कृति राज्यमंत्री पूर्णिमा चक्रवर्ती ने शुक्रवार को विभिन्न श्रेणियों में सेरा पुरस्कार विजेता दुर्गा पूजा समितियों के नामों की घोषणा करते हुए उन्हें सम्मानित किया।

वृंदावन गार्डेन दुर्गापूजा समिति को दूसरा और चोरबागान सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति को तीसरा स्थान मिला है।

राज्य सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, दुर्गापूजा समितियों को प्रतिमा निर्माण, पूजा मंडप की सजावट, रोशनी, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जागरूकता सहित विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया। पुरस्कारों के लिए छह श्रेणियों में कुल 23 प्रविष्टियां शामिल थीं।