Karnataka: रेत ले जा रहे माफिया के ट्रक ने पुलिस कॉन्सटेबल को कुचला, मंत्री प्रियांक खड़गे ने दिए जांच के आदेश

यह बहुत चौंकाने वाला है। इसके पीछे जो लोग हैं हमें उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। न्याय मिलेगा।

#WATCH | It is very shocking. We need to take serious action against those behind it. Justice will be served: Karnataka Minister Dr MC Sudhakar on constable killed allegedly by sand mafia in Kalaburagi