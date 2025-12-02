न फोन चोरी होने का डर, न फ्रॉड की टेंशन... बड़े कमाल का है संचार साथी एप; 10 Points

टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने संचार साथी एप को हर फोन में अनिवार्य कर दिया है, जिसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा को बढ़ाना है। विपक्ष इसे जासूसी का तरीका बता रहा है। यह एप IMEI नंबर के माध्यम से फोन के चोरी होने का पता लगाता है और यूजर्स को फ्रॉड से बचाता है। इसके द्वारा चोरी हुए फोन को ब्लॉक किया जा सकता है और फर्जी सिम कनेक्शन को बंद किया जा सकता है।

सरकार का कहना है कि ये कदम साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है