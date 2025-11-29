'सबरीमाला सोना चोरी मामले में कांग्रेस-सीपीएम गठजोड़ का पर्दाफाश', राजीव चंद्रशेखर ने लगाए गंभीर आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि सबरीमाला सोना चोरी मामला कांग्रेस शासन के दौर से चल रही साजिश का नतीजा है। उन्होंने कहा कि सीडब्ल्यूसी प्रमुख सोनिया गांधी के साथ मामले के प्रमुख आरोपित उन्नीकृष्णन पोट्टी की तस्वीरें इस अपराध के पीछे छिपे कांग्रेस और सीपीएम के बीच के गठजोड़ का भंडाफोड़ कर रही हैं।

राजीव चंद्रशेखर ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि इस गठजोड़ का पर्दाफाश होने के बाद साफ हो गया है कि एक तरफ जहां हिंदू विश्वासी न्याय की मांग कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने सोची समझी चुप्पी क्यों साध रखी है। अगर भाजपा कार्यकर्ताओं और हिंदू विश्वासियों ने इस मामले में अथक आंदोलन न किया होता तो आइएनडीआइ साझेदार बहुत पहले ही मामले को दबा चुके होते।

चंद्रशेखर ने कहा कि पोट्टी तो छोटा खिलाड़ी है। इस मामले की कडि़यां आइएनडीआइ से गहराई से जुड़ी हुई हैं। केंद्रीय एजेंसियों की स्वतंत्र जांच के बगैर न्याय की उम्मीद नहीं है और न तो अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सकता है।

बता दें कि मामले के प्रखुख आरोपित उन्नीकृष्णन पोट्टी को एसआइटी 17 अक्टूबर को हिरासत में ले चुकी है। एसआइटी ने केरल हाई कोर्ट में दी अपनी दूसरी रिपोर्ट में त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड में गंभीर अनियमितताओं का पर्दाफाश भी किया है।

गौरतलब है कि सबरीमाला सोना विवाद के तहत सबरीमाला मंदिर में सोने की परत चढ़ाने के काम में अनियमितता के आरोप हैं। यह विवाद 1998 में उद्योगपति विजय माल्या द्वारा केरल के सबरीमाला अयप्पा मंदिर के गर्भगृह और लकड़ी की नक्काशी के लिए दिए गए 30.3 किलोग्राम सोने और 1,900 किलोग्राम तांबे के दान से उत्पन्न हुआ था।