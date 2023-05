नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। गोवा में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक शुरू हो गई है। एससीओ की बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी शामिल होने पहुंचे हैं। बैठक शुरू होने से पहले जयशंकर ने सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बिलावल भुट्टो का भी स्वागत किया। बता दें कि बिलावल 12 साल में भारत की यात्रा करने वाले पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री हैं।

बैठक में शामिल होने से पहले जयशंकर बारी-बारी से सभी विदेश मंत्रियों का स्वागत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बिलावल का भी स्वागत किया। हालांकि, इस दौरान दोनों के बीच दूरी दिखाई दी। बिलावल आए और दोनों ने दूर से ही हाथ जोड़ लिए। इसके बाद बिलावल, जयशंकर से दूर खड़े रहे।

#WATCH | EAM Dr S Jaishankar welcomes Pakistan's Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari for the Meeting of the SCO Council of Foreign Ministers in Goa pic.twitter.com/TVe0gzml1U