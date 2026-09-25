आईएएनएस, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सालाना सत्र में हिस्सा लेने के लिए यहां पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कई यूरोपीय समकक्षों से मुलाकात की और उनके साथ वैश्विक मुद्दों व आर्थिक सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने प्रशांत और कैरेबियाई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ भी अलग-अलग बैठकें कीं, जिनमें द्विपक्षीय समेत विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई।

जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि उनकी नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टाम बेरेनडसेन के साथ बैठक के दौरान यूक्रेन युद्ध पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मई में हुई हेग की यात्रा पर चर्चा की।