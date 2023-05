इथियोपिया के राष्ट्रीय दिवस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली, एएनआई। आज इथियोपिया का अपना राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इथियोपिया के लोगों और सरकार को शुभकामनाएं दी हैं। केन्द्रीय मंत्री ने एक ट्वीट शेयर करते हुए इथियोपिया वासियों को बधाई दी।

अपने आधिकारिक हैंडल पर ट्वीट शेयर करते हुए एस जयशंकर ने लिखा, " डीपीएम और एफएम को हार्दिक बधाई @DemekeHasen और इथियोपिया की सरकार और लोगों को उनके राष्ट्रीय दिवस पर। हमारे ऐतिहासिक संबंध हमारी समकालीन साझेदारी को मजबूत करते हैं।"

Warm greetings to DPM & FM @DemekeHasen and the Government & people of Ethiopia on their National Day.

Our historical linkages strengthen our contemporary partnership.