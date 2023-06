पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों पर एस जयशंकर की दो टूक; बोले- सीमापार आतंकवाद हो बंद, तभी बातचीत संभव

नई दिल्ली, एएनआइ। आतंकवाद और उनका समर्थन करने वालों के साथ भारत कभी खड़ा नहीं हो सकता। ये बात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने बार फिर कही है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ रिश्ते को लेकर एस जयशंकर ने कहा कि हम जब पाकिस्तान के साथ रिश्तों की बात करते हैं तो हम कभी भी आतंकवाद को सामान्य घटना नहीं मान सकते। वहीं, हम पाकिस्तान के साथ आतंकवाद को चर्चा का आधार बनाकर बात नहीं करना चाहते।

#WATCH | Delhi: EAM Dr S Jaishankar on Pakistan, says, "We can’t allow terrorism to be normalised, we can not allow that to become a basis to come in discussion with Pakistan. Until there is a departure from the abbreviation of policy of cross-border terrorism, it is not possible… pic.twitter.com/LLAW10tEUh

उन्होंने आगे कहा, जब तक सीमा पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होगा और उसे बढ़ावा देगा, तबतक हम (भारत) पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेंगे।

रूस के साथ हमारे रिश्ते बेहतर: एस जयशंकर

इसके अलावा, उन्होंने भारत और रूस के बीच रिश्तों पर भी प्रखरता से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा,"तमात असामान्य हालात के बीच दोनों देशों के रिश्ते स्थिर यानी बेहतर बनी हुई है।

#WATCH | Delhi: Our relations with Russia have been kept steady despite all turbulence. We have made our own evaluation over the years regarding the importance of this. It is a mistake to dumb down ties with Russia to just defence dependences. We have an upswing in the economic… pic.twitter.com/wd3bTF0vWk

उन्होंने आगे कहा कि रूस के साथ हमारे रिश्ते सिर्फ रक्षा क्षेत्र यानी सैन्य उपकरणों की खरीददारी तक सीमित नहीं है। रूस के साथ हमारे संबंधों के आर्थिक हिस्से में भी सुधार हुआ है।

सीमा पर आज भी स्थिति असामान्य: एस जयशंकर

चीन के साथ भारत के संबंधों पर भी उन्होंने मुखरता से अपनी बात रखी। जयशंकर ने कहा,"चीन के साथ हमारे संबंध काफी कठिन रहे हैं। चीन हमारा एक बड़ा पड़ोसी है, लेकिन कोई भी संबंध उच्च स्तर की पारस्परिकता पर आधारित होना चाहिए।"

#WATCH | Delhi: EAM Dr S Jaishankar on relations with China, says, "China has been a difficult swing, it's a big neighbour, but at the end of the day any relations have to be based on a high degree of mutuality, there has to be respect for each other's interests and adherence to… pic.twitter.com/0yn0GS4MQ8

जरूरी है कि दोनों देश एक-दूसरे के हितों का सम्मान करे और हमारे बीच हुए समझौतों का पालन होना चाहिए। फिलहाल हमारा सीमा की स्थिति आज भी आसामन्य है।