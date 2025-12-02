Language
    व्यापर घाटे पर कर रहे काम... पुतिन के भारत दौरे से पहले रूस का बड़ा बयान

    Updated: Tue, 02 Dec 2025 04:45 PM (IST)

    रूस ने भारत के साथ व्यापार घाटे की चिंताओं पर काम करने की बात कही है। क्रेमलिन के प्रवक्ता पेसकोव ने यूक्रेन में अमेरिकी शांति योजना और रूसी तेल पर प् ...और पढ़ें

    रूस ने व्यापार घाटे पर चिंता जताई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस ने भारत के साथ अपने संबंधों पर बयान देते हुए कहा है कि उसे ट्रेड डेफिसिट पर भारत की चिंताओं के बारे में पूरी जानकारी है। इस समस्या को ठीक करने के लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है।

    भारतीय पत्रकारों के लिए एक वीडियो-स्ट्रीम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए क्रेमलिन के प्रवक्ता पेसकोव ने यूक्रेन में US पीस प्लान, रूसी कच्चे तेल पर अमेरिकी बैन और भारत को रूसी डिफेंस प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी की सप्लाई सहित कई मुद्दों पर बात की।

    ग्लोबल ट्रेड के नए सिस्टम की मांग

    पेसकोव ने ग्लोबल ट्रेड के एक नए सिस्टम की मांग की है। जहां पेमेंट सिस्टम (डॉलर-डिनॉमिनेटेड ट्रेड) का इस्तेमाल पॉलिटिकल टूल के तौर पर न किया जाए।

    उन्होंने कहा कि यह बयान US के खिलाफ था, लेकिन यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका की हालिया मीडिएशन कोशिशों की बहुत असरदार बताते हुए तारीफ की।

    पुतिन की भारत यात्रा

    पेसकोव ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के 4 और 5 दिसंबर को नई दिल्ली आने से पहले एक कर्टेन रेजर के तौर पर की, जिसमें वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सालाना इंडिया-रशियन समिट के लिए आएंगे।