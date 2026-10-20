नागपुर में आरएसएस का विजयादशमी उत्सव शुरू, मुख्य अतिथि हैं दैनिक जागरण के मुख्य संपादक संजय गुप्ता
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित शताब्दी समापन समारोह कार्यक्रम नागपुर में जारी है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के दैनिक जागरण के मुख्य संपादक संजय गुप्ता हैं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के विजयदशमी कार्यक्रम नागपुर में जारी है। हर साल विजयादशमी पर होने वाला संघ का वार्षिक उत्सव संगठन के लिए बेहद खास होता है। इस गरिमामय समारोह में दैनिक जागरण के मुख्य संपादक संजय गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं।
इस बार 100वें वर्ष के ऐतिहासिक अवसर के चलते इस आयोजन को लेकर पूरे देश में एक अभूतपूर्व उत्सुकता और उत्साह देखा जा रहा है।
मिश्र व्यायाम योग जारी
पथ संचलन के बाद मिश्र व्यायाम योग जारी है। बैंड की मधुर ध्वनि पर व्यायाम योग जारी है।
ध्वाजारोहण प्रार्थना के बाद पथ संचलन
शस्त्र पूजन के बाद आरएसएस का स्वागत प्रणाम किया गया। इसके बाद ध्वाजारोहण प्रार्थना हुई। इसके बाद पथ संचलन किया गया।
शस्त्र पूजन के साथ कार्यक्रम शुरू
संघ प्रमुख मोहन भागवन और चीफ गेस्ट संजय गुप्ता कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। उन्होंने शस्त्र पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की।
संघ प्रमुख मोहन भागवन और चीफ गेस्ट संजय गुप्ता ने आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार को पुष्प अर्पित किए
नागपुर में आरएसएस का विजयदशमी कार्यक्रम शुरू। संघ प्रमुख मोहन भागवन और दैनिक जागरण के मुख्य संपादक संजय गुप्ता ने कार्यक्रम की शुरुआत से पहले आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार को पुष्प अर्पित किए।