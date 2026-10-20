नागपुर में आरएसएस का विजयादशमी उत्सव शुरू, मुख्य अतिथि हैं दैनिक जागरण के मुख्य संपादक संजय गुप्ता

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के विजयदशमी कार्यक्रम नागपुर में जारी है। हर साल विजयादशमी पर होने वाला संघ का वार्षिक उत्सव संगठन के लिए बेहद खास होता है। इस गरिमामय समारोह में दैनिक जागरण के मुख्य संपादक संजय गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं।

इस बार 100वें वर्ष के ऐतिहासिक अवसर के चलते इस आयोजन को लेकर पूरे देश में एक अभूतपूर्व उत्सुकता और उत्साह देखा जा रहा है।